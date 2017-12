A Martin Brower é uma das 15 finalistas premiadas da categoria Grandes Empresas do IV Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A empresa se destacou com as diversas ações e programas para que as pessoas mostrem seus potenciais, alcancem seus objetivos e sintam orgulho de fazer parte da equipe.

“Ganhar este prêmio é muito estimulante, pois trata-se do resultado de um trabalho sério feito com dedicação, além de ser uma felicidade imensa”, comemora Eniale Maion, diretora de Recursos Humanos e Comunicação Corporativa da companhia. “Na Martin Brower, nós valorizamos as diferenças das pessoas e acreditamos que isto agrega valor à equipe tornando-a mais completa e enriquecida com os diversos pontos de vista. Por isso, nós desenvolvemos projetos sobre a diversidade de forma geral”, complementa.

Confira o programa de inclusão da empresa

Para os colaboradores com deficiência, a Martin Brower possui um programa especial de contratação. “Firmamos uma parceria com o SENAI para oferecer um programa de capacitação administrativa, com duração de seis meses”, conta Eniale. O curso contou com aulas de logística, administração, qualidade, entre outras relacionadas à área de atuação da multinacional. “Nós abrimos mais vagas do que o necessário para compor o quadro de colaboradores da empresa, com o objetivo de qualificar a maior quantidade possível de pessoas com deficiência para o mercado”, conta.

Daniela Ferreira, analista de recursos humanos da Martin Brower e idealizadora do projeto, diz que tudo começou com a necessidade de agregar valor social. “Com o SENAI, conseguimos mostrar a capacidade dos profissionais para o mercado, além de ajudar na luta contra os estigmas relacionados às possíveis limitações das pessoas com deficiência”, ressalta.