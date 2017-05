A Martin Brower, empresa de inteligência em soluções para cadeia de abastecimento, parceira do McDonald’s no Brasil e exterior, está patrocinando a 14ª edição do Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald, evento que tem o objetivo de arrecadar fundos para projetos de combate ao câncer infatojuvenil. Em 13 anos de realização, o torneio já conseguiu arrecadar cerca de R$ 3 milhões.

O evento, que acontece no próximo dia 3 de junho, em Itu/SP, reúne jogadores de golfe profissionais e amadores, artistas, empresários, personalidades e pessoas solidárias à causa. A expectativa é que, neste ano, a iniciativa reúna cerca de 300 convidados.

“Temos um imenso orgulho de colaborar, desde o começo, com uma causa tão importante e que merece todo apoio e contribuição. A Martin Brower faz questão de sempre estar ao lado do Instituto Ronald McDonald nessa empreitada social”, declara Marcelo Marinis, diretor geral da Martin Brower no Brasil. Além de idealizadora, a empresa está também entre as patrocinadoras do evento.

Fundada há 60 anos nos Estados Unidos e atuando no Brasil desde 1982, a Martin Brower é uma empresa de inteligência em soluções para cadeias de abastecimento. Pertence ao Grupo americano Reyes Holdings desde 1998, tem foco na área de distribuição para os mercados de foodservice e bebidas. É detentora exclusiva da distribuição das principais redes de restaurantes do Brasil, entre elas: McDonald’s, Bob’s e Subway®. Por ano, distribui mais de 503 milhões de caixas de alimentos para mais de 20.400 restaurantes com 67 centros de distribuição, sendo 8 deles no Brasil, localizados nas regiões sul, sudeste e nordeste.