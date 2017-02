A Mastra, em parceria com a Umicore, acaba de desenvolver uma linha exclusiva de Conversores Catalíticos e Filtros de Particulados Diesel, que atende as regulamentações do PROCONVE P7 (Euro 5). De acordo com a empresa, os produtos são de fácil aplicação, mantendo também a originalidade dos veículos, garantindo a regeneração ativa do filtro.

O processo de regeneração dos filtros de particulados ocorre quando inicia-se a saturação com consequente alteração da contrapressão de escape, parâmetro esse responsável pela ativação do sistema de limpeza automática da cerâmica filtrante, através de injeção direta ou indireta de combustível adicional no sistema catalisador/filtro.

Inicialmente foram disponibilizados os Sistemas DPF da Amarok 2.0 monoturbo & biturbo, além de um Conversor Catalítico DOC Universal para adaptação em Vans e Pick-ups Pré PROCONVE P7, ou para reposição dos veículos que saem de fábrica apenas com este dispositivo.

Segundo Paulo Zovico. Gerente Comercial da Mastra, o mercado de reposição já sinaliza a necessidade de substituição dos equipamentos genuínos de fábrica por peças com um melhor custo benefício para o usuário, sem a necessidade de esperar por encomendas e importações que geralmente encarecem demais a reparação.