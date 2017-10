Para se tornar ainda mais competitiva no mercado brasileiro, a Mercedes-Benz, por meio do presidente para o Brasil e a América Latina, Philipp Schiemer, divulgou nesta segunda-feira (09 de outubro) um plano de investimentos de R$ 2,4 bilhões para o Brasil. As informações são do portal Estadão.

De acordo com a reportagem, os recursos serão empenhados na modernização das unidades industriais de caminhões, em São Bernardo do Campo (SP) e chassis de ônibus, em Juiz de Fora (MG). Além disso, parte dos investimentos será aplicada na inovação de ônibus e caminhões da marca.

Cenário favorável

Além da estabilidade do câmbio, Schiemer destacou o dólar favorável, inflação estável e os juros baixos na retomada da confiança por parte de empresas e empresários. Otimista em relação ao mercado de caminhões, o executivo disse esperar crescimento de 20% em 2018.