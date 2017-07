A Mercedes-Benz atendeu à uma solicitação da empresa de segurança Prosegur e disponibilizou uma nova implementação para o Axor 2644. O modelo ganhou configuração especial para transporte de cargas valiosas, oferecendo 175 metros cúbicos de capacidade de carga (100 no primeiro semirreboque e mais 75 no segundo), com até 74 toneladas de PBTC, na versão cavalo mecânico 8×4 com bitrenzão. (composição de 10 eixos).

Entre as modificações aplicadas à versão blindada do Axor 2644 destaca-se a inclusão de um 2º eixo direcional pelo mercado, tornando esse cavalo mecânico, que sai de fábrica com tração 6×4, uma versão 8×4. A cabina blindada conta com quatro posições de assentos, incluindo o banco do motorista, para acomodar a equipe de trabalho e atender à legislação do setor de transporte de valor. Os semirreboques do bitrenzão também são blindados ou reforçados. Todas as implementações foram executadas por empresas especializadas no mercado.

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil , explica que a Prosegur já conta com sete unidades dessa versão especial do Axor na sua frota.

De acordo com Rubens Carbonari, diretor regional da Prosegur, a companhia está investindo mais de R$ 5 milhões na ampliação da frota e no desenvolvimento de soluções para o transporte de mercadorias com alto valor agregado para atender à crescente demanda de seus clientes por esse tipo de transporte.

“Com o aumento da demanda tivemos que investir rapidamente na ampliação da frota”, ressalta o cliente. “Nesse sentido, o Axor 2644 se encaixou como uma luva. Com sua versatilidade e potência, proporcionou a criação de um caminhão capaz de transportar de forma eficiente diferentes tipos de carga em diversas capacidades e combinações. Fizemos os comparativos e ele se destacou em capacidade de carga, qualidade técnica e potência”, diz Rubens Carbonari.

O executivo afirma que pesou muito a favor da Mercedes-Benz o fato da Prosegur poder contar com o atendimento e a assistência especializada da Rede de Concessionários. “Nossa experiência com a marca é muito satisfatória e longa. Aproximadamente 96% da nossa frota de 1.650 veículos são Mercedes-Benz, a grande maioria carros-fortes, além de caminhões e 31 cavalos mecânicos”.

Além dos Axor 2644, a Prosegur adquiriu recentemente 134 caminhões 915 E para renovação de sua frota de carros-fortes. O 915 E foi totalmente customizado com 11 modificações no veículo original de fábrica.

Entre as principais modificações no veículo incluem-se: mudança de entre-eixos de 4.500 mm para 3.150 mm; reposicionamento de componentes, especialmente tanque de ARLA e de combustível, além da adequação de chicotes elétricos, pneumáticos e de combustível; posicionamento da coluna de direção conforme a posição do cockpit desejada pelo cliente.

O chassi foi totalmente customizado para as necessidades de um carro-forte, com blindagem 100% nível três, para aumentar a segurança dos itens transportados e dos ocupantes.

Os carros-fortes possuem outras soluções como o Sistema de Injeção de Poliuretano Expandido (SIPE), que tem como objetivo impedir o arrombamento do cofre interno do carro-forte, mesmo quando submetido a uma grande explosão. Ao ser acionado, o equipamento libera um jato de poliuretano e, em no máximo 22 segundos, a parte interna do cofre fica completamente preenchida pelo polímero endurecido.

Outra solução é o cofre multitranca, que é dividido em pequenos espaços e permite o controle individual de valores. Diferentemente dos cofres convencionais, que possuem uma abertura única, a divisão deste cofre em pequenas gavetas reforçadas permite a movimentação de valores por cliente.

O desenvolvimento do 915 E para a Prosegur foi coordenado pelo Centro de Customização para Clientes (CTT), área criada pela Mercedes-Benz para atendimento a pedidos especiais das empresas de transporte.

Outro grande destaque da negociação com a Prosegur é a aquisição do sistema de gestão de frota FleetBoard e o Plano de Manutenção “Complete” da Mercedes-Benz para todos os carros-fortes adquiridos.