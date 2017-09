Muita gente acredita que as gamas 1111 e 1113 foram as mais populares da marca da estrela e os que mais permaneceram em produção. Ledo engano!

A gama LP 321 durou de 1958 a 1970 e vendeu 34.142 unidades no período. O caminhão médio de cabine avançada era equipado com motor OM 321, de 6 cilindros em linha que desenvolvia 120 cv a 3.000 rpm.

Esse motor possuía um sistema de combustão de antecâmara em fluxo contínuo que permite o aproveitamento total do combustível. O regime térmico mais baixo e a refrigeração do óleo do cárter eram as tecnologias que asseguravam maior vida útil desse motor. Fazia parte do trem de força a transmissão de 5 velocidades, manual e todas sincronizadas.

Graças a esse conjunto, o modelo conquistou liderança em seu segmento, o que mais tarde, precisamente em 1960, a engenharia da Mercedes-Benz aproveitou seu sucesso para lançar a versão LAP 321 4×4. Esse modelo vendeu 623 unidades durante seus 5 anos de existência e possuía o mesmo trem de força da versão 4×2.