Acaba de ser aprovada a medida provisória que estabelece o valor mínimo de frete. Cabe agora a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) calcular o preço com base no valor do diesel, do pedágio e também o tipo de carga transportada e percurso realizado. A questão foi uma das exigências dos motoristas para colocar fim a greve que parou o Brasil.

Está em vigor uma tabela publicada em 30 de maio porém que gerou uma série de conflitos por parte, principalmente, do setor do agronegócio.

O texto aprovado prevê ainda a anistia das multas que os motoristas receberam durante a greve (entre os dias 21 de maio e 4 de junho) e também para aqueles que não respeitaram os valore de frete estipulado na tabela em vigor atualmente. Porém essas anistia ainda podem ser vetadas.