Luis Carlos dos Santos, vencedor do Scania Driver Competitions 2016, retirou na Casa Scania Movesa, o seu prêmio, um Streamline R440 6×2 zero quilômetro.

Natural de Salvador, o profissional derrotou os outros 11 condutores classificados para a final latinoamericana e conquistou o desejado título. A disputa contou com participantes de Brasil, Argentina, Chile e Peru.

“Estou muito feliz. Foi um dia inesquecível. Receber o caminhão na minha terra me proporcionou levar a minha família e amigos, pois com eles foi ainda mais especial. Minha vida toma um novo rumo a partir de hoje. Será totalmente diferente, especialmente em um momento de crise econômica, vou ter a chance de ser dono da minha própria empresa. Agradeço a Scania por mudar a minha vida”, afirma Luis Carlos dos Santos, 31.

Para Rodrigo Machado, coordenador do SDC Brasil, é um orgulho ter um brasileiro como o primeiro vencedor do SDC América Latina. “ Nestes tempos de dificuldades da economia brasileira, ter o próprio caminhão abre muitas oportunidades”, afirma.

O Scania Streamline R 440 6×2 zero quilômetro vem com programa de manutenção Scania, Seguro e Pacote Desempenho dos Serviços Conectados. Trata-se de uma solução para ajudar o transportador a fazer a gestão de sua frota por meio do uso inteligente de dados do veículo, a fim de encontrar alternativas rentáveis.

O pacote Desempenho permite a leitura e a identificação de dados de operação de uma forma muito mais detalhada, tanto para informações operacionais dos veículos quanto individualmente por motorista. O cliente e a rede de concessionárias Scania podem determinar com exatidão quais são os pontos que precisam de atenção, e, eventualmente, correção no estilo de condução de um motorista.