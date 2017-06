O mercado de caminhões finalizou a semana com uma ótima notícia. Dados da Fenabrave – mostram que em maio foram comercializadas 4.119 unidades, gerando um crescimento de 18,06% em relação as 3.489 unidades licenciadas em abril.

O resultado também foi positivo quando comparado a maio de 2016 quando foram comercializadas 4.059 unidades, aumento de 1,48%.

Entre janeiro e maio de 2017 foram vendidos 17.282 caminhões, 18,63% a menos que as 21.240 comercializadas no mesmo período em 2016.

Em relação aos modelos mais emplacados no acumulado do ano, até maio estão o Mercedes-Benz/Sprinter 415 no segmento Semi-leve; VW 8.160 no Leve; Ford Cargo 1119 no Médio; VW 24.280 no Semi-Pesado e Scania R440 no Pesado.