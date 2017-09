O mercado de caminhões fechou o mês de setembro com resultados positivos, de acordo com dados recentes divulgados pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Foram produzidos 7.923 veículos, 52% a mais que setembro do ano passado. Em relação a julho, período onde foram fabricados 6.936 caminhões o crescimento foi de 14,2%. No acumulado do ano o resultado também foi satisfatório. Entre janeiro e agosto de 2017 foram produzidos 50.880 unidades contra 41.537, crescimento de 22,5%.

O emplacamento continuou em ritmo de recuperação. Em agosto foram licenciados 4.834 caminhões, 6,6% a mais que julho (4.535) e 9,9% superior ao mesmo mês no ano passado (4.399). A retração também diminuiu no acumulado do ano. Entre janeiro e agosto foram emplacadas 30.824 unidades, -11,1% em relação ao mesmo período do ano passado (34.671).

As exportações caíram 14,1% de julho para agosto. Quando comparado a agosto do ano passado o crescimento foi de 61,7% e no acumulado do ano 48%.