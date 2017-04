O licenciamento de caminhões durante o mês de março cresceu 56,5% em relação a fevereiro, totalizando 4.104 unidades contra 2.614 no mês anterior. No entanto, comparando com março de 2016, quando foram emplacados 4.843 caminhões, o resultado deste mês ainda se mantém 15,3% abaixo.

Em relação à produção, no mês de março, os 5.952 caminhões produzidos superaram em 5,1% as 5.661 unidades montadas ano passado. Comparado a fevereiro deste ano, a produção cresceu 12%. No acumulado do primeiro trimestre, o aumento foi de 4%. Os números foram divulgados pela Anfavea, associação que reúne os fabricantes de caminhão.

Em relação à produção, o resultado do primeiro trimestre, 9.665 unidades, ainda se mantém 26,3% abaixo do mesmo período do ano passado, quando foram licenciados 13.110 nos três primeiros meses. “Em março vimos que estamos no caminho da estabilização, mas não queremos ser prematuros”, disse o presidente da Anfavea, Antonio Megale. Para ele, apesar de ter havido uma melhora neste primeiro trimestre, a entidade mantém as previsões para 2017.

Em percentual, os modelos médios foram os que mais avançaram em relação a fevereiro, registrando alta de 67,1%, com 351 unidades licenciadas contra 210 em fevereiro. Porém, em números os caminhões pesados atingiram 1.468 unidades licenciadas em março, contra 901 em fevereiro, apresentando evolução de 62,9%. O semipesados também apresentaram desempenho positivo, subindo de 651 caminhões emplacados em fevereiro 1.010 em março.