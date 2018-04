O mercado de caminhões fechou o primeiro trimestre do ano com resultados bastantes animadores. Entre janeiro e março deste ano foram emplacadas 14.533 unidades, o volume é 50,4% maior que os 9.664 caminhões comercializados no mesmo período do ano passado. Somente em março foram emplacadas 5.932 unidades, 46,8% a mais que em fevereiro (4.040) e 44,5% maior em relação a março do ano passado (4.104).

O segmento que mais se destacou neste primeiro trimestre foi o de pesados. Foram 6.401 unidades emplacadas em 2018 contra 3.372 nos três primeiros meses em 2017, resultando em crescimento de 89,8%.

Em relação as exportações foram enviados para fora do País 7.324 caminhões entre janeiro e março de 2018, 25,3% a mais que as 5.844 unidades enviadas no mesmo período em 2017. A produção também ficou em alta. Foram fabricadas 24.427 unidades nos três primeiros meses, 55,1% a mais que os 15.748 caminhões produzidos no mesmo período no ano passado. Os dados foram divulgados recentemente pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).