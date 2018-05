A última carta divulgada pela Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – mostrou que o mercado de caminhões segue em recuperação. Em abril foram comercializados 6,2 mil caminhões, 3,9% a mais que as 5,9 mil unidades de março. Em relação a abril do ano passado, no qual foram emplacadas 3,5 mil unidades, o crescimento foi de 77,7%. O resultado no quadrimestre avançou 57,6%, com 20,7 mil caminhões este ano e 13,1 mil em 2017.

A produção registrou decréscimo de 8,6% na comparação das 9,1 mil unidades de abril contra as 9,9 mil de março e aumentou 54,2% no confronto com as 5,9 mil de abril de 2017. Foram produzidas nos quatro meses deste ano 33,5 mil unidades, resultado superior em 54,9% se comparado com as 21,6 mil de igual período do ano passado.

No caso das exportações foram enviados 2,7 mil caminhões, o que representa leve queda de 0,8% se defrontado com as 2,8 mil de março. Quando comparado a abril do ano passado (2,5 mil unidades) houve alta de 10,8%. Nos quatro primeiros meses deste ano, quando 10,1 mil unidades foram enviadas para outros países, a alta é de 21,1% sobre as 8,3 mil unidades do ano passado.