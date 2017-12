O mercado de caminhões continua sinalizando para uma possível recuperação. Em novembro, de acordo com dados da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – foram emplacadas 5.472 unidades, 8,8% a mais que as 5.029 de outubro. Em relação a novembro do ano passado onde foram comercializadas 3.800 unidades o crescimento foi de 44%. O mais animador é que no acumulado de janeiro e novembro desse ano, a retração caiu para apenas 0,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

No caso da produção houve pequena queda de 0,7% de outubro para novembro. Em relação a novembro de 2016 a alta foi de 52,6% e no acumulado de janeiro a novembro aumento de 33,9%.

Apesar das exportações terem caído 2% entre outubro e novembro desse ano, em relação a novembro de 2016 o crescimento foi de 4,4% e quando comparado os onze primeiros meses de 2017 com 2016 o percentual sobe para 36,8%.