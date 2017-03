O mercado de caminhões permaneceu em queda durante o segundo mês do ano. Dados da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores – mostraram que em fevereiro foram licenciados 2.612 caminhões, 11,4% a menos do que as 2.947 unidades de janeiro.

Em relação a fevereiro de 2016, mês em que foram comercializadas 3.851 unidades, a queda foi ainda maior, 32,2%. Nos dois primeiros meses do ano foram licenciados 5.559 caminhões, 32,8% a menos que o mesmo período de 2016.

O segmento de semipesados liderou as quedas de fevereiro. Em relação a janeiro caiu 26,6% seguido dos pesados com 10,4%, médios 6,3% e leves 0,3%.

As exportações merecem destaque em fevereiro. Foram enviadas para fora do País 2.166 unidades contra 1065 em janeiro, resultando em um aumento de 99,2%. O mesmo resultado positivo é observado na produção. No segundo mês do ano foram produzidos 5.314 caminhões, 18,6% a mais que as 4.482 unidades em janeiro.