As expectativas positivas para uma possível retomada do setor parecem estar se concretizando com os novos números divulgados pela a Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Em outubro o licenciamento de caminhões totalizou 5.029 unidades, 46% a mais que as 3.444 unidades computadas em outubro do ano passado. Em relação a setembro de 2017 (4.540 unidades) houve crescimento de 10,8%.

A queda do acumulado também foi menor. Entre janeiro e outubro foram comercializadas 40.393 unidades contra 42.309 no mesmo período de 2016, representando uma retração de 4,3%. No mês passado – no comparativo entre janeiro e setembro – essa queda foi de 9%.

As exportações também apresentaram resultados positivos. Em outubro foram exportadas 2.348 unidades, 42,2% a mais que as 1.651 unidades enviadas em outubro de 2016. Em relação a setembro (2.404 unidades) houve queda de 2,3%. Entre janeiro e outubro foram exportadas 23.838 unidades contra 16.908 no mesmo período de 2016, resultando em alta de 41%.