A Mercedes-Benz acaba de entregar o último lote de 25 caminhões Atego 1729 4×2 coletor de lixo para Beirute, capital do Líbano. No total foram adquiridas 54 unidades durante o ano de 2017. Os veículos foram escolhidos para realizar a coleta de lixo na cidade.

“Esse volume negociado demonstra, cada vez mais, que temos conquistado clientes no Oriente Médio, região que, juntamente com o Norte da África, têm reconhecido as qualidades do produto brasileiro”, afirma Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

O Atego 1729 exportado para o Líbano recebeu itens adicionais, como a instalação de iluminação externa de emergência do tipo “giroflex”, no teto da cabina, e entreeixo mais curto, de 4.800 para 4.200 mm. As novas configurações se fizeram necessárias para atender à demanda do cliente e à legislação local.

A adoção de novos equipamentos para atender à solicitação desse mercado é fruto da customização de caminhões realizada pela Mercedes-Benz na planta de São Bernardo do Campo (SP). Sob coordenação da área de Custom Tailored Trucks (CTT), a customização conta com envolvimento de profissionais de Engenharia, Produção, Vendas, Marketing, Controlling e Peças & Serviços. Além disso, a eventual participação de implementadores e clientes potencializa a geração de soluções para demandas específicas desde o início do desenvolvimento.

Todos os 54 caminhões Atego exportados para o Líbano contam com transmissão automática Allison. Esta solução é recomendável nas operações de coleta de lixo devido ao intenso “para e anda” do veículo, mesmo nas vias estreitas no interior dos bairros, proporcionando mais conforto, segurança e menor custo de operação. O câmbio automático evita trancos na transmissão e reduz as paradas para manutenção, pois não utiliza embreagem.

Além disso, a Daimler Trucks oferece atendimento especializado, peças e serviços por meio de uma unidade da Companhia no MENA (Middle East and North Africa), região que engloba mais de 20 países do Oriente Médio e do Norte da África.