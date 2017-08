A Mercedes-Benz acaba de comercializar 105 Axor 2536 6×2 para a Transgrãos, de Patos de Minas, em Minas Gerais. Com a aquisição, a empresa passa a contar com cerca de 280 caminhões da marca na frota, o que significa 75% do total de veículos. Os veículos serão utilizados no transporte de milho em espiga.

O presidente da Transgrão, Elias Caixeta, explica que com o caminhão, a empresa pode utilizar um semirreboque graneleiro de 13,60 metros de comprimento, permitindo uma maior capacidade volumétrica de carga. “Assim, o Axor 2536 6×2 oferece ótimo custo/benefício dentro do nosso modelo de operação de transporte de milho em espiga”, explica.

“Essa nossa linha de extrapesados é reconhecida no agronegócio, bem como em diversos outros setores, pelo reduzido custo operacional, alta produtividade e ampla disponibilidade para o transporte rodoviário e fora de estrada”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil

A venda de 105 caminhões Axor à Transgrãos envolveu o concessionário Prodoeste, com participação do Banco Mercedes-Benz no financiamento ao cliente.