A Mercedes-Benz está anunciando que o seu veículo comercial Vito será comercializado já este ano na versão elétrica. Trata-se do eVito, movido por baterias, que chegará aos clientes da marca logo após IAA 2018, que será realizada na Alemanha na segunda quinzena de setembro. A empresa informou também que a Sprinter elétrica, a eSprinter, estará disponível a partir de 2019.

De acordo com a fabricante de veículos, os veículos movidos por baterias são eficientes, econômicos e flexíveis e confiáveis na operação diária de uma frota e já são avaliados com os mesmos parâmetros que os modelos de propulsão convencional. E que dependendo do uso, é possível comparar, em custos, essa tecnologia com os motores de combustão interna.

O novo eVito é utilizado principalmente em entregas urbanas. Porém, sua classificação e capacidade de carga também atendem às demandas do setor comercial e de serviços. A autonomia de cerca de 150 km é garantida por uma bateria com capacidade de 41 kWh. De acordo com a Mercedes-Benz, mesmo quando as condições são desfavoráveis, o veículo ainda disponibiliza uma autonomia de 100 km. A autonomia total é restaurada após seis horas de carga.

A propulsão por energia elétrica alimentada por bateria gera 84 kW e até 300 Nm de torque, estando customizada para uso urbano. A velocidade máxima pode ser adequada conforme a utilização. Se o eVito operar em centros urbanos, uma velocidade máxima de 80 km/hora, conserva a energia e aumenta a autonomia. De maneira alternativa, pode ser configurada para uma velocidade máxima de até 120 km/h.

“Uma frota totalmente livre de emissões atende todas as expectativas em termos de disponibilidade para uso diário, flexibilidade, confiabilidade e economia”, afirmou Volker Mornhinweg, chefe da Mercedes-Benz Vans. O executivo acrescentou que a Mercedes-Benz está na vanguarda desse desenvolvimento, e que aproveitará a oportunidade, seguindo com a eSprinter. “No médio prazo, ofereceremos propulsão elétrica alimentada por bateria em toda a nossa linha de comerciais leves”, complementou. Tanto a eVito quanto a ESprinter estarão em exposição na IAA, a maior feira de veículos comerciais do mundo.