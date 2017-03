A Mercedes-Benz acaba de disponibilizar evolução no posto de trabalho dos carreteiros. Trata-se da renovação do cockpit da linha de caminhões Atego, Axor e Actros. As modificações fazem parte da uma nova fase do Econfort, conceito de desenvolvimento que agrega economia, conforto e força aos veículos da marca.

O destaque é a nova geração de bancos, projetados para o biótipo do motorista brasileiro. Produzidos pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mercedes-Benz do Brasil, em parceria com fornecedores, os novos bancos têm design diferenciados, múltiplas regulagens como ajustes do encosto das costas, altura, inclinação, profundidade do assento, amortecimento horizontal, apoio braço direito, ajuste lombar entre outros.

Os novos bancos são oferecidos nas versões Estático e Pneumático e tiveram a espessura da espuma aumentada em 10 mm em relação a versão anterior. Todos são oferecidos com cinto de segurança integrados.

“O desenvolvimento local levou em conta as características do transporte e os hábitos de quem dirige caminhão pelo imenso território nacional, o que foi captado em clínicas, pesquisas, demonstrações, eventos e test-drives, reforçando mais uma vez, que seguimos a risca o compromisso do slogan ‘ As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve.’ , afirma o vice-presidente de vendas, marketing, peças &serviços caminhões e ônibus, Roberto Leoncini.

Outras novidades são o pacote multimídia com painel, volante multifuncional, sistema de som e tacógrafo digital. O pacote multimídia é disponibilizado em três versões, Preparação (antena, cabo e alto falantes), Básico (itens da Preparação mais tweeter e rádio/CD) e Conforto (itens da Preparação e Básico mais volante multifuncional).

O tacógrafo digital BVDR (Brazilian Vehicle Data Recorder) é homologado pelo INMETRO e traz como vantagem a não utilização de discos e sim de fita de papel que pode ser impressa no próprio veículo, caso a autoridade de trânsito solicite. Os dados gravados incluem velocidade do caminhão, distância percorrida, rotação do motor, velocidade máxima e status do veículo. Armazena também informações do motorista e do veículo.

“O novo posto de trabalho assegura um alto nível de ergonomia e facilita a operação no dia a dia do motorista, o que se traduz em maior conforto e produtividade”, concluiu Leoncini, que confirmou a participação da empresa na Fenatran 2017 para apresentar essas e outras novidades.