A Mercedes-Benz aumentou o seu market share em caminhões, passando de 26,7% em 2015 para 29,6% em 2016. Em ônibus a empresa saltou de 52,5% no segmento acima de 8 toneladas, em 2015, para 58,4% em 2016. Já no segmento de comerciais leves (vans, furgões e chassis com cabina), foi registrado crescimento de 24,5% em 2015 para 26,6% em 2016. Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing & peças e serviços caminhões e ônibus, diz que a Mercedes-Benz manteve a liderança nas vendas de veículos comerciais no Brasil em 2016. Foram 24.797 unidades comercializadas ao longo do ano, sendo 13.915 caminhões, 6.067 ônibus e 4.815 comerciais leves. “Essa liderança está refletida não só nos números de venda, mas também nas diversas premiações que conquistamos este ano. Fomos amplamente reconhecidos como marca, produtos, empresa e atendimento, e estamos sendo muito bem avaliados por nossos clientes, ocupando posição de destaque em sua preferência e em sua lembrança”.

Durante o ano de 2016, a empresa disponibilizou novos caminhões, ônibus e comerciais leves, produtos e serviços. E, conforme explica o presidente da empresa e CEO América Latina, Philipp Schiemer, apesar da forte retração no volume de vendas de veículos comerciais no mercado brasileiro, a empresa encerrou o ano com as comemorações de seus 60 anos de Brasil e celebrou a preferência dos clientes pelos seus produtos, comprovada pelo aumento de participação em todos os segmentos (caminhões, ônibus e comerciais leves).

“Claro que o mercado brasileiro precisa de maiores volumes de vendas. Contudo, esse aumento de market share reflete a nova postura da Mercedes-Benz e da Rede de Concessionários retratada no slogan: As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve”. , comenta Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

O executivo informa, ainda, que mesmo diante da retração de três anos do mercado brasileiro, a empresa mantém sua filosofia de pensar nas necessidades futuras do transporte. Nesse sentido, a Mercedes-Benz tem trazido novos aportes para o País. “Estamos investindo R$ 730 milhões para modernização e ampliação de nossas plantas de veículos comerciais de São Bernardo do Campo e Juiz de Fora, entre 2015 e 2018, além de R$ 70 milhões para construção do nosso campo de provas de veículos comerciais em Iracemápolis, cidade onde também inauguramos, este ano, a nossa fábrica de automóveis, que demandou mais de R$ 600 milhões”, finaliza.