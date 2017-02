A Mercedes-Benz está comemorando 20 anos da linha Sprinter no Brasil e 125.000 unidades do veículo comercializadas. Neste período a Sprinter criou o segmento de “large vans” (3,5 a 5 toneladas de Peso Bruto Total – PBT) no País.

“Esse notável volume de vendas atesta o sucesso dos veículos comerciais leves da nossa marca no País, segmento atendido a partir de 1994 com o modelo MB 180. Somando o total de vendas das duas linhas até 2017, a Mercedes-Benz alcança mais de 135.000 comerciais leves vendidos no Brasil”, destaca Werner Schaal, gerente sênior de Marketing & Vendas Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

A Mercedes-Benz vem registrando um aumento sistemático de participação de mercado em veículos comerciais leves no segmento de “large vans”. “Em apenas cinco anos, aumentamos nosso market share em mais de 12 pontos percentuais, saltando de 14% em 2011 para 26,6% em 2016”, diz Werner Schaal.

Em 2016, foram comercializadas mais de 4.800 unidades da linha Sprinter no País, com isso, a marca obteve a participação de 26,6%, representando 2 pontos percentuais a mais em relação a participação de 2015, que foi de 24,5%.

A família de veículos comerciais leves Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (PBT de 3,50 t), 415 CDI (PBT de 3,88 t) e 515 CDI (PBT de 5 t). São três opções de entreeixos: 3.250 mm (curto), 3.665 mm (longo) e 4.325 mm (extra-longo). Os clientes contam com cerca de 60 versões de configuração da Sprinter, de acordo com o modelo, entreeixos, altura interna e outros itens.

Nova geração foi lançada em 2016

A atual geração, lançada em 2016, trouxe o sistema Assistente de Vento Lateral (CrossWind Assist), farol de neblina com assistente direcional integrado e luzes de circulação diurna.

Entre os diferenciais da Sprinter incluem-se o Programa Eletrônico de Estabilidade ESP Adaptativo 9i®, com integração dos sistemas ABS, ASR, BAS e EBD, freios a disco em todas as rodas e discos frontais, airbag para motorista (série) e acompanhantes da primeira fileira de bancos (série ou opcional, conforme o modelo), ar condicionado (série ou opcional), rodas em liga leve (série ou opcional), piloto automático (série ou opcional), volante ajustável em altura e profundidade, volante multifuncional, rádio CD/MP3 com conexão Bluetooth, SD Card e AUX-In, fechamento central das portas por controle remoto, vidros, travas e retrovisores elétricos e faróis de neblina com assistente direcional.