A linha Sprinter da Mercedes-Benz está comemorando o crescimento de 13% no volume de vendas na categoria de “Large Vans” (3,5 a 5 toneladas), com 3.743 unidades emplacadas de janeiro a agosto de 2017, ante 3.299 em 2016 no mesmo período. O resultado garantiu a empresa 33% de participação no segmento.

Os maiores compradores da linha estão nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul e as principais aplicações são ambulância, e-commerce, transporte executivo, turismo e distribuição geral de produtos nos grandes centros urbanos.

O crescimento de vendas da Sprinter é especialmente significativo no segmento de vans de passageiros. A Empresa saltou de 32% de participação no acumulado de janeiro a agosto de 2016 para 51% este ano, com 1.815 unidades emplacadas.

Com o emplacamento de 1.431 unidades, a Mercedes-Benz alcançou 27% de participação nas vendas de furgões, seis pontos percentuais a mais em relação ao mesmo período do ano passado. No segmento de chassis com cabina, foram emplacadas 497 unidades da Sprinter, com market share de quase 21%.