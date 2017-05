As vendas do caminhão extrapesado Mercedes-Benz Actros, desenvolvido e produzido no Brasil, cresceram 35% nos primeiros quatro meses de 2017, quando comparado com o mesmo período de 2016. No acumulado, foram emplacadas 354 unidades no País, sendo 269 unidades de modelos rodoviários (Actros 2651 6×4, 2646 6×4 e 2546 6×2) e 85 do Actros 4844 8×4 off-road. Com 142 unidades emplacadas, o top de linha Actros 2651 foi o modelo mais vendido no quadrimestre para aplicações rodoviárias e mix road.

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus, explica que o bom desempenho de vendas do Actros traz reflexos positivos para a participação da marca no segmento de caminhões extrapesados. “No primeiro quadrimestre, com o emplacamento de 1.343 unidades, nosso market share chegou a 26,1%, apenas 0,5% menor em relação ao primeiro colocado”, ressalta Leoncini. “Considerando o mercado total de caminhões no Brasil, a Mercedes-Benz segue na liderança, com 3.618 unidades emplacadas entre janeiro e abril. Isso significa 29,8% de participação, cerca de 4% a mais sobre o segundo colocado”.