Em outubro, a Mercedes-Benz emplacou 132 caminhões médios e saltou de 14,6% de participação de mercado em setembro para 42,4%. Do total dos caminhões emplacados 67% foram do modelo Accelo 1316 6×2.

No transporte de bebidas, o Accelo 1316 6×2 oferece capacidade para 6 pallets e, segundo a empresa, a manobrabilidade é um grande diferencial do caminhão, proporcionando agilidade nas manobras e maior produtividade no transporte.

Com 3º eixo de fábrica, o PBT do Accelo 1316 6×2 chega a 13.000 kg, com até 8.720 kg de carga útil com equipamento. Isso o torna adequado para as aplicações com carroçarias aberta, carga seca e báu, siders e cargas frigorificadas, como novas soluções para o transporte, como bebidas, gás, combustíveis e plataforma auto-socorro. No próximo ano, o Accelo 1316 será comercializado com cabina estendida