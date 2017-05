A Mercedes-Benz acaba de divulgar a venda de 524 caminhões para operações fora de estrada na Raízen. Do total, 286 unidades são do modelo Atego 2730 6×4 vendidas à Borgato, para uso em serviços de apoio à produção de cana-de-açúcar. As entregas desse lote começaram em abril e vão até setembro.

Já as outras 238 unidades são os caminhões extrapesados Axor 3344S 6×4 foram adquiridos por um pool de empresas que realizam o transporte de cana-de-açúcar para a Raízen e já se encontram em operação.

“Esse expressivo volume de venda é resultado do ótimo relacionamento que mantemos com a Raízen, para quem, neste caso, desenvolvemos e aprimoramos soluções focadas no transporte canavieiro”, afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing & Peças e Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, que afirmou ser a maior venda nos últimos 10 anos.

O executivo destacou também que a venda de um grande volume de caminhões é mais um sinal da força do agronegócio e do seu papel essencial na retomada do crescimento econômico do País.

Contrato de manutenção

A Raízen indicou a contratação do Plano de Manutenção “Complete”, o mais abrangente da marca, para todos os 238 caminhões Axor, que rodam 24 horas por dia, 7 dias da semana, pelo menos durante 9 meses por ano, conforme as safras.

Todos os caminhões Axor também contam com os serviços do sistema de gestão de frota e rastreamento FleetBoard da Mercedes-Benz.

“Nossos caminhões são reconhecidamente eficientes e produtivos nas atividades de transporte do setor. Além disso, oferecemos uma ampla gama de serviços para que nossos clientes potencializem o aproveitamento de suas frotas, otimizando os custos operacionais e assegurando a rentabilidade desejada”, destaca Leoncini.

Conheça as configurações dos modelos comercializados

Os 286 caminhões Atego 2730 6×4 adquiridos são da versão plataforma (o modelo também é oferecido ao mercado nas versões basculante e betoneira). Os caminhões receberam tomada de força e escapamento vertical e serão utilizados, por exemplo, para transporte de produtos e materiais até às áreas de produção de cana-de-açúcar, bem como para operação como munck, reboque, bombeiro, carro pipa e outros implementos.

O Axor 3344S 6×4 off-road é indicado para os setores canavieiro, madeireiro, mineração e obras de infraestrutura e construção civil, bem como para operações logísticas. Como resultado do conceito ECONFORT da Mercedes-Benz toda a linha Axor off-road passou a contar com o câmbio totalmente automatizado Mercedes PowerShift e com os bancos mais modernos e confortáveis.