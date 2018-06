Entre janeiro e maio deste ano foram comercializadas 41.000 pelas da linha Alliance Truck Parts. De acordo com Silvio Renan, diretor de Peças e Serviços ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil, foram vendidas mais de 210.000 peças Alliance Truck Parts para frotistas e autônomos desde o início do projeto no Brasil, há quatro anos.

“Isso nos impulsiona a aumentar frequentemente o portfólio. Neste ano, por exemplo, já chegamos a 386 itens oferecidos aos clientes, aumentando a linha de peças de reposição e manutenção para veículos de todas as marcas, além de acessórios para caminhões e comerciais leves Mercedes-Benz”.

A linha é oferecida em praticamente toda a Rede Mercedes-Benz de veículos comerciais e, segundo a empresa, já são mais de 66.000 clientes que optaram pela compra desses itens. “40% dos clientes já adquiriram os produtos por mais de uma vez, o que mostra que os clientes aprovam a qualidade e o custo benefício da Alliance Truck Parts”, afirma o executivo.

Exclusivamente por meio dos concessionários Mercedes-Benz, os proprietários e os motoristas que têm veículos da concorrência poderão acumular pontos no Mercedes Club, programa de fidelidade e recompensas da Mercedes-Benz. A pontuação pode ser utilizada para obter descontos em novas peças e serviços. Além disso, o cliente poderá acumular estrelas pelo relacionamento e destravar benefícios exclusivos em parceiros estratégicos para a sua família e seu negócio.