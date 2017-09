A Mercedes-Benz está comemorando a liderança nas vendas de caminhões extrapesados no mercado brasileiro no mês de agosto. Com o emplacamento de 575 unidades, a marca alcançou uma participação de mercado de 30%. De acordo com o presidente da Mercedes-Benz e CEO América Latina, Philipp Schiemer, com as vendas de agosto, a empresa alcançou 62% de crescimento no volume de emplacamento, em relação a julho.

“Isso significa um expressivo aumento de 10 pontos percentuais em nossa participação de mercado em extrapesados, em comparação com os 20% do mês anterior”.

Em agosto, foram emplacados 352 caminhões extrapesados rodoviários da marca, com 38% de crescimento sobre o mês de julho. No segmento fora de estrada, foram emplacados 223 unidades, o que representa 125% sobre o mês anterior.

O executivo reforça, ainda, que a empresa liderou as vendas totais de caminhões no Brasil no mês de agosto, com 29,5% de participação de mercado. Foram 1.333 unidades emplacadas, o que significa 28% de crescimento sobre o volume de julho. “No acumulado de 2017, até agosto, a marca manteve a liderança no mercado brasileiro, com 28,7% de market share e 8.227 caminhões emplacados”, contabiliza.

“Além de reafirmar a nossa liderança absoluta no segmento off-road e o crescimento em on-road, os números de agosto confirmam a evolução nas vendas do Actros rodoviário, com 175 unidades emplacadas em agosto dos modelos 2651 6×4, 2646 6×4 e 2546 6×2”, afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.