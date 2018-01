A Mercedes-Benz está comemorando o crescimento de 23% nas vendas de extrapesados no Brasil em 2017. No acumulado do ano, foram comercializadas 4.914 unidades, contra 3.986 unidades de 2016. Do total do ano passado, 2.839 foram caminhões rodoviários e 2.075 fora de estrada. O modelo mais vendido em 2017 foi o Axor 3344 6×4, com 860 licenciadas. Em seguida vem o Actros 2651 6×4, com 719 unidades emplacadas.

Segundo Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, a linha Actros foi um grande destaque de vendas de caminhões extrapesados em 2017. “Com 1.498 unidades vendidas, entre modelos on e off-road, alcançamos 66% de crescimento de vendas sobre as 934 unidades do ano anterior”.