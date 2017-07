A Mercedes-Benz do Brasil encerrou o primeiro semestre de 2017 com 3.965 caminhões exportados, um aumento de 44% em relação as 2.748 unidades enviadas no ano anterior.

A Argentina se destacou entre os mercados que a marca exportou. Foram embarcados para o país 3.072 caminhões no semestre. Já o Chile e o Peru comercializaram 463 e 233 caminhões, respectivamente.

Entre os modelos mais requisitados no mercado exterior estão o semipesado Atego 1726 e o leve Accelo 815.

No segmento de ônibus foram 3.354 veículos, crescimento de 24% em comparação com os 2.701 comercializados em 2016.

A Mercedes-Benz do Brasil tem aumentado de forma significativa suas exportações de veículos comerciais nos últimos anos. Em 2016, a marca avançou 37% nas exportações de caminhões, que passaram de 4.653 unidades em 2015 para 6.382 veículos no ano seguinte. As exportações de ônibus, por sua vez, cresceram 10%; de 5.902 unidades em 2015 para 6.527 em 2016.

O resultado expressivo das exportações Mercedes-Benz teve destaque não apenas nos países da América Latina. A marca também aumentou em 25% as vendas de caminhões para outros continentes, especialmente para regiões do Oriente Médio e África. No caso de ônibus, o acréscimo foi de 55% em relação ao primeiro semestre de 2016.