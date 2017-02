A Mercedes Benz apresenta durante a Feira do Empreendedor 2017 soluções em transporte e serviços para empreendedores. O chassi com cabina Sprinter 415 CDI com salão de beleza móvel, é uma dessas soluções.

O salão de beleza móvel é resultado de uma parceria da Mercedes-Benz com a encarroçadora Truckvan. O chassi Sprinter também pode receber implementos como food trucks, bares, lanchonetes móveis e outros. Para transporte de carga e distribuição de mercadorias, o veículo pode receber baú, carga seca, baú frigorífico e carroçaria para bebidas. Dessa forma, atende plenamente às demandas de empreendedores, como também de transportadores, lojistas e autônomos.

Com três modelos à disposição do cliente, os chassis com cabina da linha Sprinter (313 Street, 415 e 515) permitem a instalação de diversos tipos de carroçarias e implementos e oferecem uma excelente capacidade de carga, com até 22 m³ de espaço útil e carga útil até 2.990 kg, assegurando produtividade e rentabilidade.

Os veículos Sprinter são ideais para transporte urbano de cargas e distribuição de mercadorias podendo circular mesmo em zonas de restrição, como em regiões centrais de grandes cidades.

O evento é organizado pela unidade paulista do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e será realizado, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, em São Paulo.