A Mercedes-Benz acaba de exportar 40 caminhões Atego 1725 4×4 para países da região da África e Oriente Médio. Na negociação foram comercializadas 26 unidades desse modelo para Serra Leoa (país da África Ocidental) e outras 14 para Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes Unidos).

Os caminhões serão utilizados em diferentes aplicações nesses países. No continente africano, irão atuar na locomoção de mineiros como também no transporte de água dentro das mineradoras, equipados com implementos tanques. No caso da capital árabe, os modelos Atego serão utilizados pelo Ministério da Defesa para o transporte de tropas.

Todos esses veículos passaram pelo Centro de Customização para Clientes – CTT, localizado dentro da Mercedes-Benz do Brasil, para atender as solicitações específicas dos clientes. Os modelos para os Emirados Árabes receberam escape vertical, pneus largos super single 365/85, para aumentar a eficiência nas operações fora de estrada, e pintura especial na cor areia para camuflagem.

No caso dos veículos embarcados para Serra Leoa, as unidades já foram exportadas com os implementos necessários para o transporte de pessoas, além de alguns modelos equipados com tanques. Esses caminhões também receberam pneus super single na mesma medida dos enviados à Abu Dhabi.