A Mercedes-Benz acaba de inaugurar em Iracemápolis/SP, o seu Campo de Provas para caminhões e ônibus. Construído em um terreno de 1,3 milhão de metros quadrados, o Campo de Provas tem estrutura de 16 pistas de teste, sendo 14 para verificação de durabilidade estrutural, uma de conforto acústico e térmico e uma de terra, em uma extensão total de 12 km. O investimento foi de cerca de R$ 90 milhões.

O local traz tecnologia de conectividade do Driver Guidance System. A novidade se destaca por trazer conceitos da Indústria 4.0 para a área de desenvolvimento da Mercedes-Benz do Brasil. Este sistema utilizado pela Daimler permite conexão global de todas as pistas de testes de durabilidade do Grupo no mundo. Dessa forma, os engenheiros podem acompanhar, em tempo real, todos os veículos que estão sendo testados em qualquer um dos Campos de Provas. Com o sistema de monitoramento é possível verificar todos os dados e informações que estão sendo avaliados num exato momento pelas equipes de desenvolvimento.

O Campo de Provas tem uma pista de terra concebida especificamente para testes de ônibus e caminhões que operam em atividades fora de estrada, como os extrapesados. Os testes são realizados de acordo com a norma ISO 10.844, visando a homologação nacional e internacional dos diferentes componentes dos veículos. Além das pistas de testes, o Campo de Provas conta com uma estrutura de apoio com salas, computadores, rede de TI e oficina mecânica. Compartilha com a fábrica de automóveis recursos de segurança, atendimento médico, alimentação e outros serviços aos colaboradores da equipe.

O presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, Philipp Schiemer, explica que o campo amplia a capacidade da empresa de realizar simulações e testes, acelerar e otimizar o desenvolvimento tecnológico de veículos comerciais. “É aqui nessas pistas, por exemplo, que poderemos em breve testar os mais tecnológicos e inovadores caminhões e ônibus Mercedes-Benz para o Brasil e outros países”, informa

A inauguração do Campo de Provas da Mercedes-Benz do Brasil contou com a presença do Prof. Dr. Uwe Baake, chefe de Engenharia da Alemanha, Turquia,China e, especialmente, do Brasil. Em sua apresentação, ele destacou que o Brasil sempre trouxe para a Daimler uma experiência muito rica em testes severos com caminhões e ônibus. “As severas condições do transporte no País ajudam muito a Mercedes-Benz a desenvolver veículos para enfrentar esses desafios e superá-los com força, robustez e durabilidade. O êxito da Empresa é tão evidente que ela não só atende o mercado interno, como também o externo. Os produtos feitos aqui levam essas mesmas qualidades para diversos países”, afirma o Prof. Dr. Uwe Baake.

Caminhão Laboratório

A Mercedes-Benz do Brasil, em parceria com sua matriz, decidiu realizar aqui no País um programa de coleta de dados por meio de um caminhão laboratório instrumentado com 260 sensores. Um cavalo mecânico Actros percorreu 16.000 quilômetros por diversas regiões do Brasil, com 1.500 quilômetros de trechos off-road e foi submetido a diversas simulações de carga e tração, com vários tipos de semirreboques.

Durante o programa de captação de dados, foram realizadas medições de acelerações, deformações, deslocamentos e temperaturas, com o veículo carregado e vazio. Dados de força e torque foram captados por meio de 6 rodas de medição. Do mesmo modo, os sensores coletaram informações de 20 cursos de suspensões do veículo e cabina, 69 sinais de acelerações e 64 de deformações distribuídos ao longo do veículo, 16 forças de suspensão de cabina, coxim do motor e quinta roda do veículo, 2 torques e 2 rotações dos cardans, sinais de GPS e da estrutura CAN do veículo. Além disso, todos os trechos percorridos foram filmados com uma câmera full HD.

“Esse espetacular caminhão laboratório trouxe a realidade das aplicações de transporte do Brasil para dentro do Campo de Provas. É exatamente isso que nos permite simular nas nossas pistas uma representação fiel das estradas brasileiras”, afirma Philipp Schiemer.