A Mercedes-Benz projeta, para 2018, um aumento de 10% nas vendas de caminhões extrapesados no Paraná. Para atender a essa expectativa, a marca está inaugurando as novas instalações da Ingá Veículos em Cambé, na Região Metropolitana de Londrina.

Concessionário em Londrina há cerca de 4 anos, o Grupo Ingá Veículos é parceiro da Mercedes-Benz há 20 anos, com 10 concessionários (6 no estado do Paraná, 3 em Santa Catarina e 1 em São Paulo). As novas instalações foram construídas à margem da Rodovia PR 445, km 87, Gleba Jacutinga, Parque Industrial da cidade de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina.

“A nova localização facilita o acesso ao concessionário, agilizando o atendimento aos clientes da região e aos transportadores e motoristas de caminhões extrapesados que passam por ali. Cria também oportunidades de negócios para nossos extrapesados Actros e Axor, como também para peças e serviços do nosso amplo portfólio, diz Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

O diretor comercial do Grupo Ingá Veículos, Alberto Giaretta, estima crescimento de 20% nas vendas de caminhões.

A nova Ingá Veículos conta com cerca de 9.100 metros quadrados de área construída, numa área total de 96.800 metros quadrados. A estrutura inclui 26 vagas na oficina mecânica, sendo 23 vagas passantes. Com isso, o cliente pode ingressar nas vagas da recepção de serviço ou da oficina com seu caminhão, ônibus, comercial leve e até com uma carreta atrelada ao cavalo mecânico, como bitrem e treminhão, o que agiliza a prestação de serviços e garante a disponibilidade do veículo para o cliente, que retorna rapidamente à sua atividade de transporte.

O concessionário dispõe também de cabina de pintura, 9 vagas para funilaria e box para lavagem de veículos com água de reúso. Disponibiliza ainda cerca de 150 vagas de estacionamento para clientes e para atendimento de pós-venda, além de um pátio para mais de 100 caminhões com carretas. Como novidade aos clientes, a Ingá Veículos de Cambé passa a oferecer serviços de racapagem de pneus.

O concessionário disponibiliza uma área de descanso, lazer e apoio para os motoristas – com computador, acesso à internet, refeitório e TV – enquanto eles aguardam a execução de um serviço.