A Mercedes-Benz iniciou na Europa testes com as primeiras unidades do caminhão pesado Urban eTruck. O veículo totalmente elétrico da marca, com PBT (Peso Bruto Total) de 25 toneladas e autonomia de até 200 km, foi apresentado, em setembro, durante a Feira Internacional de Veículos Comerciais de 2016, o IAA, em Hanover, na Alemanha.

O primeiro lote será entregue a um pequeno grupo de clientes. “Já estamos falando de cerca de 20 potenciais clientes dos setores de logística, alimentício e coleta de lixo. Com os primeiros caminhões em teste, estamos agora perto do próximo passo, a produção do modelo em série”, explica Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks.

O executivo adianta que a expectativa e estar com a produção do veículo em grande escala até 2020.

Inicialmente, um lote do veículo será produzido e destinado para clientes da Alemanha e, posteriormente, para clientes de outros países da Europa. Os modelos serão usados pelos clientes durante aplicações reais do produto. Além disso, o teste contemplará inúmeras trocas de marchas, gerenciamento do tempo de carga da bateria e da autonomia do eTruck.

Versões do Urban eTruck de 18 e 25 toneladas serão equipadas com carroceria frigorífica, baú carga seca e também plataforma para serem utilizados em diversas aplicações.

Junto com um carregador especial para as baterias da propulsão, os veículos serão entregues a clientes para uso por um prazo de doze meses, com o apoio da área de testes da Mercedes-Benz Trucks. Durante esse prazo, serão registrados os perfis de utilização e as áreas de aplicação, além da comparação entre conhecimentos adquiridos ao longo dos testes com as expectativas já apresentadas pelos clientes.