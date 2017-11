A Mercedes-Benz oferece gratuitamente durante o mês de novembro um ano de plano de manutenção Best Basic, sem limite de quilometragem (exceto aqueles que são destinados a atendimento de licitações), grátis ao cliente que adquirir veículos da linha Sprinter. A modalidade contempla todos os itens de revisão como troca de óleo dos agregados, filtros e manutenções preventivas conforme o manual do veículo.

Além do Best Basic, focado em manutenções preventivas, os clientes da marca tem a disposição outras modalidades. A Complete, por exemplo, cobre as trocas de óleo dos agregados, filtros e manutenções preventivas, como também corretivas de itens de desgaste, guincho e deslocamento mecânico. A Mercedes-Benz oferece planos que vão de 1 a 5 anos, de acordo com a necessidade do cliente.