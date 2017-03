A atual geração do sistema de gestão de frota e rastreamento FleetBoard – desenvolvida pela Mercedes-Benz no Brasil e lançada há um ano e meio – vem obtendo expressiva aceitação junto aos clientes. O produto começou a ser comercializado em agosto de 2015 e em 2016, os clientes contrataram esse serviço para 2.300 caminhões. “Em 2017, nosso objetivo é obter novo crescimento, cerca de 40%”, estima Silvio Renan, diretor de peças e serviços ao cliente.

O executivo informa que mais de 5.000 caminhões circulam hoje pelas estradas brasileiras equipados com o FleetBoar e metade deles utiliza a atual geração do produto.

Todos os veículos das linhas Actros, Axor e Atego já saem de fábrica com o módulo e antenas montados. O sistema de telemática do FleetBoard utiliza integração da informática com os recursos da Internet e da telefonia móvel para proporcionar gestão rna da frota e dos motoristas e também auxiliar na segurança do veículo e da carga, devido a suas funções de rastreamento e bloqueio.

“Entre os grandes benefícios do FleetBoard para os transportadores destacam-se, em situações reais de uso no Brasil, a redução de até 15% nos custos operacionais, considerando consumo e manutenções, e também maior disponibilidade da frota, o que resulta em mais produtividade e rentabilidade para o cliente”, destaca Silvio Renan.

Na avaliação de Silvio Renan, o mercado mudou muito e as empresas de transporte e logística estão vendo as ferramentas de gestão e os recursos de telemetria como aliados muito importantes para gerir suas frotas e seus motoristas. “Nesse sentido, o FleetBoard é uma solução robusta, versátil e eficiente para apoiar nossos clientes em mais essa demanda”, conclui.