A Mercedes-Benz acaba de anunciar crescimento de 305% nas vendas de extrapesados no mês de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Foram emplacados 430 extrapesados rodoviários. “Nós mais do que quadriplicamos as vendas de caminhões nesse segmento, se compararmos com as 106 unidades vendidas em janeiro do ano passado”, afirmou o vice-presidente de vendas, marketing e peças & serviços caminhões e ônibus, Roberto Leoncini.

Segundo o executivo, o Actros 2651 foi o caminhão mais comercializado pela marca nesse segmento, com 133 unidades licenciadas. “Para 2018, apostamos no crescimento de vendas do Actros, que deve ser alavancado por setores do agronegócio, logística, transporte de combustíveis e gases, entre outros. Essa linha de caminhões tem como novidade, também nesse início de ano, a ativação de fábrica do Fleetboard para todas as versões rodoviárias da linha Actros, o que contribuirá para o aumento de vendas dos modelos no País.