A Mercedes-Benz, através do concessionário De Nigris, entregou 225 ambulâncias UTI móvel para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esse lote faz parte de uma licitação total de 800 furgões Sprinter para transformação em UTI móveis que serão distribuídas a várias cidades do País. A distribuição das ambulâncias UTI Sprinter aos municípios fica a cargo do Ministério da Saúde.

“Essa venda reforça o posicionamento da Linha Sprinter como referência na aplicação ambulância UTI, assegurando agilidade, conforto e segurança no transporte móvel de urgência”, de Philipp Schiemer, Presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

Participação da Mercedes-Benz no segmento de Large Vans

A Mercedes-Benz vem registrando um aumento de participação de mercado no segmento de Large Vans (3,5 a 5 toneladas de PBT). “Em apenas cinco anos, aumentamos nosso market share em quase 20 pontos percentuais, saltando de 15% em 2012 para 34% em 2017”, afirma Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

Segundo o executivo, além da reconhecida qualidade dos produtos e serviços da marca, o crescimento da Mercedes-Benz nesse mercado reflete o atendimento especializado e cada vez mais focado nos negócios de comerciais leves, tanto por parte da fábrica, quanto da Rede de Concessionários, com destaque para o atendimento exclusivo dos Vans Centers.

Em 2017, no acumulado de janeiro a setembro, foram emplacadas 4.217 unidades da Linha Sprinter, considerando todos os modelos de vans, furgões e chassis com cabina comercializados para o mercado brasileiro. Com isso, a Mercedes-Benz obteve a participação de 34%, representando 9 pontos percentuais a mais em relação aos 25% do mesmo período de 2016.