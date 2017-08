A Mercedes-Benz do Brasil acaba de comercializar 37 caminhões do modelo Atego 1725 para a empresa Coca-Cola Lindley, do Peru. Os veículos já estão em operação na cidade de Lima realizando a distribuição de bebidas como a Inca Kola, refrigerante típico peruano. Com essa renovação, a empresa passa a contar com veículos da marca Mercedes-Benz em sua frota formada por 1.200 caminhões no país.

Para esta operação a Mercedes-Benz customizou o veículo modificando a cabine leito para transportar até cinco pessoas envolvidas na distribuição de bebidas: um motorista, um cobrador e três ajudantes. Outro fator decisivo para essa negociação foi a quantidade de pontos de venda e serviços oferecidos ao cliente no país.

O modelo é equipado com motor OM 906 LA de 245 cv que garante alto desempenho no tráfego intenso das grandes cidades.

Peru é destaque entre os mercados de exportação da Mercedes-Benz

O Peru é o terceiro mercado de exportação da Mercedes-Benz do Brasil, ficando atrás somente da Argentina e Chile, respectivamente.

“Entre janeiro e julho de 2017 tivemos um crescimento de 29% nas exportações para o Peru em comparação com o mesmo período de 2016. O volume entregue esse ano é de 294 unidades ante as 228 exportadas no ano anterior”, destaca Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

Além do caminhão Atego em suas diferentes configurações (1418/1725/2425 e 2428), outro modelo já exportado para o Peru esse ano é o Accelo 915, para atuação em áreas urbanas.

As negociações com o mercado peruano são intermediadas pela Divemotor, representante comercial da Mercedes-Benz que conta com 18 filiais para venda e pós-venda de veículos comerciais no país.

Considerando o total das exportações da Mercedes-Benz do Brasil entre janeiro e julho de 2017, a empresa obteve aumento de 37% nas exportações de caminhões. O volume exportado nesse período é de 4.713 unidades ante as 3.433 referentes ao ano anterior.

Em 2016, a marca avançou 37% nas exportações de caminhões, que passaram de 4.653 unidades em 2015 para 6.382 veículos no ano seguinte.