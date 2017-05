O MercedesServiceCard, cartão de gestão de despesas, lançado em agosto de 2015, possibilita o motorista adquiri peças e serviços em concessionários da marca e abastecer com diesel em mais de 17.000 postos de combustíveis em todo o território nacional.

O diretor de peças e serviços ao cliente, Silvio Renan, explica que o frotista disponibiliza um valor no cartão para que o motorista não precise utilizar dinheiro no momento de pagas as despesas. Segundo o executivo, o MercedesServiceCard traz segurança e melhor controle de despesas de todos os seus veículos.

“O cartão é individual por caminhão e o gestor pode parametrizar suas próprias regras de uso”, explica Silvio Renan. “Por exemplo, ele pode estabelecer o valor disponível para cada viagem ou tipo de despesa, dias e horários de utilização e uma série de outros controles. Além disso, o gestor de frota pode adquirir o cartão para qualquer marca”.

Tanto o motorista, quanto o frotista, contam com suporte 24 horas, sete dias por semana, oferecido pela Ticket Log, administradora do MercedesServiceCard.

Com pouco mais de um ano e meio de mercado, o MercedesServiceCard expande sua atuação no mercado. “Até abril deste ano, atingimos um volume acumulado de 1.700 cartões vendidos, com R$ 8 milhões em transações”, diz Silvio Renan. “Levando em conta o mix de pequenos, médios e grandes frotistas, cerca de 4% dos contatos realizados foram convertidos, o que é um índice excelente.

Ao acessar o www.mercedes-benz.com.br/mercedesservicecard , o cliente pode simular, comprar e obter mais informações.