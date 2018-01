A Meritor fechou o ano de 2017 com crescimento acima de 30% no volume de produção com relação ao período anterior. A alta estava prevista pela empresa desde maio, quando já observava a recuperação do mercado com registro de um número de produtos fabricados superior ao que havia planejado para o mês. Para acompanhar a estimativa, em julho encerrou o acordo coletivo com seus colaboradores da fábrica de Osasco e o sindicato metalúrgico de Osasco, que previa carga horária de trabalho reduzida (uma média de três dias a menos por mês de produção), retomando a jornada da produção de segunda a sábado.

“Para 2018 esperamos crescimento de produção robusto na casa de dois dígitos”, diz Adalberto Momi, diretor geral Meritor para América do Sul. De acordo com ele, o maior impacto no aumento de produção foi por causa da retomada da formação de estoque e exportação, além da conquista de novos programas com as montadoras.

A divisão de de aftermarket da empresa também registrou crescimento de mais de 15% e a perspectiva é aumentar o volume neste mesmo patamar. Algumas ações foram importantes para fortalecer a Meritor neste segmento. A começar pelo lançamento da Linha de Óleos destinada à lubrificação de eixos diferenciais, assim como o Catálogo Eletrônico Mobile.