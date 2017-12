A Meritor acaba de inaugurar no Chile seu primeiro posto de assistência técnica preventiva e corretiva. O estabelecimento localizado na capital Santiago pertence à empresa chilena Star Clutch e prestará serviços de manutenção em eixos diferenciais e seus respectivos componentes, fabricados na unidade brasileira da Meritor, e que são exportados para aquele país.

Segundo Luis Marques, gerente Senior de Marketing e Aftermarket da Meritor, a rede Meritor traz diversos benefícios para as oficinas que usam a bandeira da marca, como, por exemplo, ferramentas especiais que promovem a melhoria dos serviços.

A inauguração faz parte dos planos da empresa de criar uma rede de atendimento autorizada e expandir sua atuação no mercado de reposição em regiões estratégicas. A empresa possui planos para expandir a rede a partir do início do próximo ano e a previsão é inaugurar um segundo ponto em São Paulo, no primeiro semestre de 2018.