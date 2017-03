A Meritor acaba de anunciar o lançamento de sua linha de óleos destinados à lubrificação de eixos diferenciais. Os produtos já estão disponíveis em duas versões: sintético (especificação 75W90) e mineral (especificação 85W140).

A grande diferença entre as duas versões é que apesar da versão mineral ser a mais comum do mercado, o intervalo de troca ocorre com uma quilometragem menor. Já a versão sintética possui um pacote de aditivos que proporciona aumento de vida útil e menor variação de viscosidade, evitando que o estado do lubrificante seja alterado de acordo com o uso.

“Os óleos mineral e sintético possuem excelente proteção antidesgaste, já que conta com um pacote de aditivos balanceado que assegura um melhor desempenho do diferencial”, explica Luis Marques, Gerente Sênior de Marketing e Aftermarket da Meritor para América do Sul.

O gerente regional de vendas aftermarket da Meritor, Gerson Backrany, tem expectativa de aumentar em 10% as vendas com essa nova linha de produtos. “Nosso cliente ao comprar peças originais poderá adquirir um óleo original desenvolvido especificamente para os componentes internos do eixo trativo”, explica.

Está sendo disponibilizado ao mercado recipientes de um litro, cinco litros e de 20 litros, em diversos pontos de venda por todo o País.