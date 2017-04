A Mobil está oferecendo no mercado o Mobil Delvac Evolution com tecnologia API CK-4 para motores diesel. Disponível na viscosidade 15W-40, com embalagem de 20 litros e tambor de 200 litros, o óleo atende a performance exigida pelas principais montadoras do país. A novidade substitui o Mobil Delvac Euro 5 (API CJ-4)

De acordo com a empresa, o produto apresenta um balanceado sistema de aditivo e uma combinação de óleos bases que trabalham em conjunto para proteger os componentes críticos do motor, estendendo sua vida útil.

“Em comparação ao produto descontinuado, Mobil Delvac Euro 5 (API CJ-4), o Mobil Delvac Evolution (API CK-4) traz 80% de melhora no controle de viscosidade em alta temperatura, 20% de melhora na proteção contra desgastes (50% a mais do que o requerido pela norma) e 50% de melhora na resistência a oxidação, o que garante maior vida útil do óleo”, explica Roberta Maia, gerente de marketing da Mobil.

Saiba mais sobre a regulamentação dos óleos lubrificantes

Por meio da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a legislação brasileira exige que os óleos lubrificantes apresentem classificações como a API (American Petroleum Institute), que aponta a qualidade dos produtos, e a SAE (Society of Automotive Engineers), que informa o tipo de viscosidade.

Para conquistar cada um desses certificados é necessário que o óleo cumpra uma série de requisitos e critérios pré-estabelecidos que determinam o tipo e a qualidade do produto, por isso são tão importantes.

No caso da certificação API, há uma divisão em duas subcategorias: “C”, para veículos com combustão espontânea, como os de motores a diesel, e “S”, destinada a veículos com combustão interna, como os de motores a gasolina, etanol e GNV. A letra que acompanha o “C”, por exemplo, diz respeito à tecnologia e o desempenho dos lubrificantes, e aumenta de acordo com a ordem das letras do alfabeto.