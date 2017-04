A Mobil disponibiliza no mercado a partir de abril os óleos lubrificantes Mobil Delvac Utilitário. Os produtos foram desenvolvidos para atender os pequenos caminhões que realizam entregas urbanas, os VUCs (Veículos Urbanos de Carga). De acordo com a empresa, o novo lubrificante tem como diferencial controle de depósitos e borras, que contribui para reduzir danos no veículo, paradas indesejadas e estende o período de troca de óleo.

O lançamento está disponível no mercado na viscosidade 15W-40 (mineral) e 5W-30 (sintético). As duas opções atendem a recomendação de lubrificante de 90% da frota de caminhões VUC. Os produtos podem ser encontrados em embalagens de um e quatro litros.