A PRF apreendeu no último sábado (08/04) mais de 885 quilos de maconha. A droga era transportada em um caminhão que fugiu da fiscalização.

Por volta das 19:50, durante patrulhamento na altura do km 502 da Régis, em Cajati/SP, PRFs observaram que um caminhão Mercedes Benz L1620 de cor vermelha e placas de Sapiranga/RS, reduziu rapidamente a velocidade e tentou se esconder atrás de outro, no momento que deram sinal de parada a ele.

O motorista do veículo ignorou o sinal de parada e fugiu em alta velocidade, sendo abordado somente na altura do km 490 da Régis, já no trecho urbano de Cajati, 10 km depois. O motorista, um homem de 30 anos, tentou fugir novamente, mas foi contido pelos PRFs.

Ao removerem a lona que cobria a carroceria, os PRFs descobriram fardos de Maconha. Questionado, o motorista disse que pegou a carga em Foz do Iguaçu e que a transportaria até São Paulo. Pelo transporte receberia R$ 30 mil.

Após o registro do flagrante por Tráfico de Entorpecentes e da apreensão do caminhão e da carga, o motorista foi recolhido ao sistema carcerário da região.