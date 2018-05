Nos próximos dias 16 e 17 de maio, das 10h às 17h, na Rodovia Castello Branco, km 57 (sentido São Paulo), o Programa Caminhão 100% promoverá checagem gratuita nos caminhões. Na ocasião, serão avaliados itens da parte mecânica, de segurança e de emissões de gases.

A ação, que acontece em parceria com o Programa Estrada para a Saúde do Grupo CCR, tem como finalidade conscientizar motoristas de caminhões sobre a manutenção preventiva, como forma de melhorar a segurança no trânsito.

O programa, que teve início, em 2010, na Rodovia Presidente Dutra, foi estendido em junho de 2013 para a Rodovia Castello Branco. Em sete anos, 5.809 veículos foram avaliados, sendo que os componentes que apresentaram maior índice de defeito foram barra de direção e terminais, com 30%, seguidos por itens de iluminação externa, com 27%, e cubos de roda (rolamentos), com 19% e pneus também com 19%.