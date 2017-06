A CCR NovaDutra promove na próxima quarta -feira (28/06) e quinta-feira (29/06) mais uma edição do Estrada para Saúde – programa desenvolvido pelo Instituto CCR e patrcínio da Mercedes-Benz. Os exames gratuitos para os caminhoneiros acontecem no Posto Graal Embaixador, localizado no km 299 da pista sentido São Paulo da via Dutra, em Resende, no Sul Fluminense.

Das 10h às 20h, serão oferecidos testes de colesterol, glicemia e visão, além de aferição da pressão arterial. “Nosso objetivo é, por meio dos exames gratuitos, oferecer uma oportunidade para que os caminhoneiros cuidem da saúde, previnam doenças e tenham mais qualidade de vida”, ressalta a gestora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da CCR NovaDutra, Carla Fornasaro.

O programa tem como meta identificar os principais problemas de saúde que acometem os caminhoneiros e contribuir gradativamente, para a reeducação e mudança dos hábitos desses profissionais. Em 2016, por exemplo, o grupo verificou que 83% dos caminhoneiros atendidos estão acima do peso, 25% são hipertensos e 65% não praticam atividades físicas.