A MoveMais disponibiliza no mercado serviço de pagamento automático de pedágio. A solução oferece TAGs com tecnologia radiofrequência 915 MHz, padrão em todo o Brasil, em dois modelos: passivo (sticker – adesivo) ou semi-passivo (caixinha com bateria) e, segundo a empresa, com garante aos clientes o melhor índice de passagens automáticas nos pedágios.

Através de um software próprio, a MoveMais oferece ao cliente a gestão completa de todo o processo, ou seja, em uma única conta corrente pode-se ter o controle dos veículos cadastrados (frota própria ou de agregados), acesso aos dados online das passagens, emissão de extrato por unidades de negócios ou centro de custos e relatórios customizados, desenvolvido para apoiar os processos de gestão e controle das empresas clientes.

O atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de call center próprio, chat ou email.

A empresa oferece aos clientes diferentes formas de pagamento. O pré-pago manual (com sistema de alerta para evitar bloqueio), pré-pago automático (sem preocupação com recargas), pré-pago recarga livre (sem taxa de recarga) e o pós-pago.

A solução atua junto a todas as Concessionárias e as Agências Estaduais e ANTT, DERs Estaduais e Secretarias de Transportes Estaduais e Municipais e é autorizada pela ARTESP e pela AGEPAR para operar como OSA (Operadora de Serviços de Arrecadação) e pela ANTT para operar como AMAP (Administradora de Meios de Pagamento para Arrecadação de Pedágio) o que garante sua cobertura de rodovias em todo o território nacional.